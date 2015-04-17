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ضبط 5 أطنان بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز المحلة

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ضبط 5 أطنان بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز المحلة ضبط 5 أطنان بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز المحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود، من ضبط 5 أطنان بنزين مدعم داخل مصنع أحذية بقرية الدواخلية مركز المحلة، قبل بيعها فى السوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت للنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام "و.ا.ا" 44 سنة مصنع أحذية بلاستيكية بقرية الدواخلية مركز المحلة، مقيم بشارع أبو الفضل ثان المحلة بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وتم ضبط 5 أطنان بنزين مدعم، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 13545 جنح مركز المحلة، وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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