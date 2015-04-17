ضبط خلية إرهابية بالشرقية متورطة فى اغتيال أمين شرطة بمنيا القمح

أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن جهاز الأمن الوطنى تمكن بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط 7 من أعضاء خلية إرهابية يتزعمها المحامى الإخوانى "حسن أحمد عبد الله " من شلشلمون، والتى اغتالت أمين شرطة بالأمن الوطنى بمنيا القمح.

وأضاف المصدر، أن الخلية خططت لاستهداف العديد من رجال وأفراد الشرطة وأعدت كشفا بتحركاتهم ،بالإضافة إلى حرق العديد من محولات الكهرباء بمنيا القمح والعاشر من رمضان، وحرق عدد من الأتوبيسات التابعة لشرق الدلتا بمدينة العاشر ومنيا القمح.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مجهولين بقتل "وليد محمد سليمان النمر" 38 سنة بقطاع الأمن الوطنى بمنيا القمح، وإصابة خفير نظامى، وذلك أثناء توجهه برفقة الخفير صابر رفاعى، من قرية الحوض الطويل التابعة لمركز منيا القمح أثناء توجههما لتأدية واجب عزاء بقرية تلبانة.

وأفادت التحريات الأولية بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار من "طبنجة" وفروا هاربين ما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة.

وانتقل كريم عبد الكريم، مدير نيابة منيا القمح بالشرقية برئاسة المستشار إسلام حشيش، لمعاينة موقع حادث استشهاد أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى بمنيا القمح وطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.