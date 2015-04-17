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6 سيارات إطفاء سيطرت على حريق فى 14 منزلا بمركز أرمنت بالأقصر

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6 سيارات إطفاء سيطرت على حريق فى 14 منزلا بمركز أرمنت بالأقصر 6 سيارات إطفاء سيطرت على حريق فى 14 منزلا بمركز أرمنت بالأقصر
نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر، فى السيطرة على حريق هائل اندلع فى 14 منزلا، بعزبة الرشاوين بحاجر الرزيقات بحرى بأرمنت غرب المحافظة، وذلك بعدما تسبب الحريق فى نفوق 5 رؤوس ماشية.

تلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد اندلاع حريق بعدد من المنازل بعزبة الرشاوين بحاجر الرزيقات بحرى.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء بقيادة العقيد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، إلى موقع الحدث وتمت السيطرة على الحريق الذى امتد لـ 14 منزلا مبنى بالطوب اللبن.
>وتبين من التحريات المبدئية أن الحريق بدأ من أحد المنازل بسبب قيام ربة المنزل باستخدام فرن بلدى لصناعة الخبز، الأمر الذى أدى إلى اشتعال النيران بالمنزل من ثم امتداده لباقى المنازل الـ 14 المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية كانت موجودة داخل حظائر تلك المنازل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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مصر 365