أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 متهمين بالنصب على ربة منزل فى الزيتون

Google+ Print
القبض على 3 متهمين بالنصب على ربة منزل فى الزيتون القبض على 3 متهمين بالنصب على ربة منزل فى الزيتون
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بعد بلاغ ربة منزل بالنصب عليها، من ضبط كل من "رمضان.ع.م" 57 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 16 قضية آخرها 29 لسنة 2002م الزاوية الحمراء جنح تدابير أمنية، ونجله "محمد" 31 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 16 قضية أخرهم 8518 لسنة 2013م النزهة "تزوير"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 15935 لسنة 2013م حدائق القبة "استيلاء" والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه، و"محمد.إ.ع" 35 سنة سائق، أثناء استقلالهم السيارة رقم (ع ل ف 923) ماركة هيونداى ماتريكس موديل 2006 خضراء اللون "قيادة الثالث وملك زوجة الثانى " وبحوزتهم 100 جنيه، ودولار أمريكى وأوراق بيضاء، ومقطعة على هيئة أوراق مالية، وشروعهم فى النصب على المواطنة "عفاف.س.ب" 45 سنة ربة منزل، والاستيلاء منها على مصوغاتها الذهبية باستخدام الأوراق المضبوطة بحوزتهم.

وبعرضهم على المجنى عليها باشراف اللواء خالد عبد العال حكمدار العاصمة اتهمتهم بالنصب والاحتيال، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكباه من أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365