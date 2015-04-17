القبض على 3 متهمين بالنصب على ربة منزل فى الزيتون

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بعد بلاغ ربة منزل بالنصب عليها، من ضبط كل من "رمضان.ع.م" 57 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 16 قضية آخرها 29 لسنة 2002م الزاوية الحمراء جنح تدابير أمنية، ونجله "محمد" 31 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 16 قضية أخرهم 8518 لسنة 2013م النزهة "تزوير"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 15935 لسنة 2013م حدائق القبة "استيلاء" والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه، و"محمد.إ.ع" 35 سنة سائق، أثناء استقلالهم السيارة رقم (ع ل ف 923) ماركة هيونداى ماتريكس موديل 2006 خضراء اللون "قيادة الثالث وملك زوجة الثانى " وبحوزتهم 100 جنيه، ودولار أمريكى وأوراق بيضاء، ومقطعة على هيئة أوراق مالية، وشروعهم فى النصب على المواطنة "عفاف.س.ب" 45 سنة ربة منزل، والاستيلاء منها على مصوغاتها الذهبية باستخدام الأوراق المضبوطة بحوزتهم.

وبعرضهم على المجنى عليها باشراف اللواء خالد عبد العال حكمدار العاصمة اتهمتهم بالنصب والاحتيال، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكباه من حوادث أخرى.