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الصحافة المغربية: طول قامة لاعبي الفتح تقلق مدرب الزمالك

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الصحافة المغربية: طول قامة لاعبي الفتح تقلق مدرب الزمالك الصحافة المغربية: طول قامة لاعبي الفتح تقلق مدرب الزمالك

أشارت جريدة الصحراء المغربية إلى أن مدرب الزمالك جوزفالدو فيريرا قلق من مواجهة فريق الفتح الرباطي في المباراة المقبلة بسبب طول قامة لاعبيه وأفضليتهم في الكرات الثابتة أمام القلعة البيضاء.

وأكدت الصحيفة أن فيريرا أبدى قلقه بعد مشاهدة تسجيلات لمباريات فريق الفتح الرباطي وأن الثنائي مراد باتنا ويوسوفا نجي هما أكثر من يؤرق المدرب البرتغالي نظرا لتمتعهما بمهارات فنية عالية.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي الفتح ستكون لهم الغلبة على الزمالك على صعيد الكرات الثابتة نظرا لطول قامتهم مقارنة بلاعبو الأبيض، وأن فيريرا صرح بأنه سيحاول تفادي تلقي أهدافا من هذه الكرات.

ويستضيف الزمالك فريق الفتح الرباطي يوم الأحد في استاد السويس بذهاب دور الـ16 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

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