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وفاة 700 مريض سنويا بألمانيا نتيجة نسيان فوط طبية داخل أجسامهم

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وفاة 700 مريض سنويا بألمانيا نتيجة نسيان فوط طبية داخل أجسامهم وفاة 700 مريض سنويا بألمانيا نتيجة نسيان فوط طبية داخل أجسامهم
قدرت جماعة ألمانية معنية بحقوق المرضى أن ما بين 600 إلى 700 مريض يتوفون فى ألمانيا سنويا نتيجة نسيان الجراحين فوط طبية وغيرها من الأشياء الأخرى داخل أجسامهم خلال العمليات.

وأفاد "تحالف العمل من أجل سلامة المرضى" أن دراسة علمية أشارت إلى ثلاثة آلاف حالة جرى خلالها ترك أشياء غريبة داخل جسم المريض خلال العمليات الجراحية. وفى الحالات غير الخطيرة، يتم إزالة الجسم الغريب فى عملية ثانية.

ويضم تحالف العمل من أجل سلامة المرضى أطباء وشركات طبية ومستشفيات وعاملين بالتأمين الصحي. ويدفع من أجل فرض المزيد من القواعد الصارمة للحيلولة دون حدوث ضرر غير متعمد للمرضى فى المستشفيات بما فى ذلك عدوى الميكروبات التى تنتشر فى عنابر المستشفيات.

وفى اجتماعها السنوى فى برلين الأسبوع الجارى، قالت رئيسة تحالف العمل من أجل سلامة المرضى هيدفيج فرانسوا-كيتنر إنه هناك " ضرورة كبيرة " لتغيير الإجراءات.

وأضافت أن سلامة المرضى غالبا ما تكون أقل أهمية من إبقاء تكاليف تشغيل المستشفى معتدلة، وقالت إن ألمانيا بذلت القليل جدا لتحديد حجم مثل هذه المشاكل أو معدلات القضاء عليها.

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مصر 365