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إقبال متزايد على انتخابات الرئاسة والبرلمان السودانية بقنصلية أسوان

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إقبال متزايد على انتخابات الرئاسة والبرلمان السودانية بقنصلية أسوان إقبال متزايد على انتخابات الرئاسة والبرلمان السودانية بقنصلية أسوان
بدأت القنصلية السودانية بأسوان فى الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة، فى استقبال عدد كبير من المواطنين السودانيين المقيمين بمحافظة أسوان، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية للمغتربين خارج السودان، خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجارى.

وأكد السفير عبد الرحيم سر الختم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك 600 ناخب وناخبة سودانى مسجلين بكشوف الانتخابات، داخل محافظة أسوان للاقتراع داخل لجنة واحدة بمقر القنصلية العامة لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، وتضم صندوقين اثنين للتصويت مخصص أحدهما للرئاسة والآخر للبرلمان.

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