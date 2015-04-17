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قنصل السودان بأسوان: 600 ناخب سودانى مسجلين فى كشوف الانتخابات

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قنصل السودان بأسوان: 600 ناخب سودانى مسجلين فى كشوف الانتخابات قنصل السودان بأسوان: 600 ناخب سودانى مسجلين فى كشوف الانتخابات
أكدت السفيرة أحلام عبد الجليل أبو زيد، القنصل العام لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، أن أكثر من 600 ناخب وناخبة من المغتربين خارج السودان ومقيمين بمحافظة أسوان لم يضافوا إلى الكشوف الانتخابية للرئاسة والبرلمان السودانى، والتى تعقد لمدة ثلاثة أيام 17 و18 و19 إبريل، بمقر القنصلية بمدينة أسوان.

وقالت السفيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أعداد الناخبين السودانيين بالخارج لا تحتاج إلى يوم إضافى لعملية اقتراع السودانيين بالخارج، لافتة إلى أن ذلك لا يتم إلا فى المناطق التى تشهد كثافة وإقبالا على التصويت، ويتضح ذلك الأمر من خلال متابعة سير العملية الانتخابية فى اليوم الثالث من بدء الاقتراع، مؤكدة التزام اللجنة المشرفة على الانتخابات على الأيام المحددة لعملية الاقتراع.

وأوضحت القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان أن الانتخابات تعقد من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويشرف عليها 3 أشخاص من الذين تم اختيارهم من الجالية (رجلان وسيدة) بالإضافة إلى حق الأحزاب السودانية فى إرسال مندوبيها للمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن القنصلية وفرت موقعا خاصا داخل مقرها، واتخاذ إجراءات منع التكدس بمنطقة معينة، وبعيداً عن أعمال القنصلية اليومية.

ومن جانبه، أوضح السفير عبد الرحيم سر الختم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك 600 ناخب وناخبة سودانى مسجلون بكشوف الانتخابات داخل محافظة أسوان، للاقتراع داخل لجنة واحدة مخصصة بمقر القنصلية العامة لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، وتضم صندوقين اثنين للتصويت، مخصص أحدهما لانتخابات الرئاسة والمتقدم لها نحو 16 مرشحا رئاسيا، والآخر للبرلمان والمتقدم لها 22 قائمة للأحزاب، و15 قائمة للمرأة.


>- إقبال متزايد على انتخابات الرئاسة والبرلمان السودانية بقنصلية أسوان
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