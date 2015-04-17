الصحة العالمية: 767 قتيلا حصيلة ضحايا النزاع المسلح فى اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن 119 شخصا على الأقل قتلوا خلال الشهر الجاري، بسبب النزاع المسلح فى اليمن، لتبلغ بذلك حصيلة الضحايا منذ بدء النزاع فى 19 مارس 767 قتيلا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المنظمة - فى بيان صدر اليوم الجمعة - "إن العمليات القتالية فى اليمن، أسفرت عن مقتل 767 قتيلا وإصابة ألفين و906 أشخاص منذ بدء النزاع المسلح فى اليمن"، كما أشار البيان إلى زيادة عدد النازحين بسبب النزاع العسكرى إلى قرابة 254 ألف.

من جانبها، طالبت المنظمة المجتمع الدولى بتقديم 25.2 مليون دولار كمساعدات عاجلة لتغطية نفقات العمليات الإنسانية المطلوبة فى اليمن.

يذكر أن الأمم المتحدة طلبت - فى وقت سابق - من الدول المانحة تخصيص مبلغ إضافى قدره 273.7 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى اليمن.