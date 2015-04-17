أوزيل: أقدم أفضل مستوياتي مع أرسنال

قال الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي أنه يقدم أفضل مستوياته خلال مسيرته الكروية حاليا.

ويمر أرسنال حاليا بفترة رائعة إذ حقق الفوز في أخر 8 مباريات له ببطولة الدوري الإنجليزي وهو ما لم يتحقق منذ 2004.

وقال أوزيل "حاليا أنا سعيد بثبات المستوى الذي أقدمه، أشعر وأنني أقدم أفضل مستوياتي مع الكرة منذ أن انضممت لأرسنال".

وأضاف "كنت مرهقا في بداية الموسم، بدأت اللعب على مستوى المحترفين منذ أن كنت 16 سنة.. ولم أتعرض بالفعل لإصابات قوية".

وتابع "أعتقد أن 10 سنوات متواصلين من لعب الكرة دفعت ثمنها، كما أنني عانيت من القوة البدنية للدوري الإنجليزي".