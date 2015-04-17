جوارديولا: لا دخل لي باستقالة طبيب بايرن ميونيخ

نفى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أنه كان السبب وراء استقالة مولر فولفارت طبيب النادي البافاري مؤخرا.

وكان فولفارت قد قدم استقالته من إدارة الطاقم الطبي في بايرن وسط تكهنات أن السبب كان انتقاد جوارديولا للعمل الذي يقوم به الأطباء والذي تسبب في غياب العديد من اللاعبين للإصابة.

وقال جوارديولا "لم يحدث شيئا بيننا لقد كان قراره وحده، أحترمه جدا وليس أمامي سوى احترام قراره".

ونفى شائعات انتقاده للطاقم الطبي قبل مباراة ليفركوزن التي خاضها الفريق بقائمة غير مكتملة بسبب الإصابات.

وأضاف "لقد كنت محبطا، ليس للأطباء دخل في الأمر.. مهدي بنعطية كان يعاني من الإصابات لوقت طويل ولهذا كنت محبطا فنحن كنا نحتاجه".