أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوارديولا: لا دخل لي باستقالة طبيب بايرن ميونيخ

Google+ Print
جوارديولا: لا دخل لي باستقالة طبيب بايرن ميونيخ جوارديولا: لا دخل لي باستقالة طبيب بايرن ميونيخ

نفى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أنه كان السبب وراء استقالة مولر فولفارت طبيب النادي البافاري مؤخرا.

وكان فولفارت قد قدم استقالته من إدارة الطاقم الطبي في بايرن وسط تكهنات أن السبب كان انتقاد جوارديولا للعمل الذي يقوم به الأطباء والذي تسبب في غياب العديد من اللاعبين للإصابة.

وقال جوارديولا "لم يحدث شيئا بيننا لقد كان قراره وحده، أحترمه جدا وليس أمامي سوى احترام قراره".

ونفى شائعات انتقاده للطاقم الطبي قبل مباراة ليفركوزن التي خاضها الفريق بقائمة غير مكتملة بسبب الإصابات.

وأضاف "لقد كنت محبطا، ليس للأطباء دخل في الأمر.. مهدي بنعطية كان يعاني من الإصابات لوقت طويل ولهذا كنت محبطا فنحن كنا نحتاجه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع