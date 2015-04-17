سكولز: جوارديولا سيدرب مانشستر سيتي بعد بايرن ميونيخ

يعتقد الإنجليزي بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ سيدرب مانشستر سيتي بعد رحيله عن الفريق البافاري.

وكتب سكولز في مقاله بجريدة إندبدنت البريطانية "ليس لدي شك على الإطلاق بأن كلوب سيكون ناجحا في الدوري الإنجليزي ولكن السؤال مع أي فريق سيفعل هذا".

وأضاف "الكثيرون يقولون أن مانشستر سيتي هي الوجهة المقبلة، لكن المعلومات التي لدي هي أن جوارديولا سيدربهم بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ".

وتابع "بالنسبة لجوارديولا سيكون الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي هو أكبر تحدي واجهه خلال مسيرته".