بالفيديو..الهارب محمد عبد المقصود يدعو لإنقاذ قناة الشرق الإخوانية بتبرعات

وصف الشيخ الهارب محمد عبد المقصود، الموالى لجماعة الإخوان المسلمين، التبرع لقناة الشرق المؤيدة لجماعة الإخوان بالجهاد فى سبيل الله.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال عبد المقصود، خلال كلمة له عبر قناة "رابعة" التابعة للإخوان: "قناة الشرق هى ربع قوتنا، فنحن لدينا رابعة ومكملين ومصر الآن والشرق وقناة الشرق تحتوى على كتيبة فى غاية القوة".
وتابع عبد المقصود: "قناة الشرق سقطت بسبب المال، وعلينا أن نسعى ونتبرع لإعادة قناة الشرق أقوى مما كانت عليه".
>وزير الداخلية لقيادات الوزارة: نخوض حربا من أجل الوطن لا مجال فيها للتردد.. والعمل النمطى مرصود ويجب اتباع رؤى متطورة.. وتطبيق القانون على الجميع أساس الحفاظ على العلاقة بين الشرطة والمواطن
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