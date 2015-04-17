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بالفيديو..الهارب محمد عبد المقصود يدعو لإنقاذ قناة الشرق الإخوانية بتبرعات

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بالفيديو..الهارب محمد عبد المقصود يدعو لإنقاذ قناة الشرق الإخوانية بتبرعات بالفيديو..الهارب محمد عبد المقصود يدعو لإنقاذ قناة الشرق الإخوانية بتبرعات
وصف الشيخ الهارب محمد عبد المقصود، الموالى لجماعة الإخوان المسلمين، التبرع لقناة الشرق المؤيدة لجماعة الإخوان بالجهاد فى سبيل الله.

وقال عبد المقصود، خلال كلمة له عبر قناة "رابعة" التابعة للإخوان: "قناة الشرق هى ربع قوتنا، فنحن لدينا رابعة ومكملين ومصر الآن والشرق وقناة الشرق تحتوى على كتيبة فى غاية القوة".

وتابع عبد المقصود: "قناة الشرق سقطت بسبب المال، وعلينا أن نسعى ونتبرع لإعادة قناة الشرق أقوى مما كانت عليه".


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