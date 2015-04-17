شباب ماراثون "كايرو رانيرز" يلتقطون صورا مع الرئيس السيسى فى صلاح سالم

التقط عدد من الشباب المشاركين فى سباق "كايرو رانيرز"، صورا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مروره فى شارع صلاح سالم، قائلين: "الرئيس وهو راجع من الكلية الحربية بعد لقاء طلبة الكلية الحربية صباح اليوم الجمعة قابل مجموعة من الشباب ونزل من السيارة وسلم علينا واتصورنا معاها".



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مجموعة من شباب "كايرو رانيرز" مع الرئيس السيسى

يأتى ذلك أثناء مشاركة الشباب فى ماراثون دعم مستشفى حميات العباسية، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة بمصر الجديدة.



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الرئيس ينزل من سيارته لمصافحة شباب ماراثون نصف القاهرة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، متوجها صباح اليوم للكلية الحربية لمشاركة الطلاب فى يوم تدريبى، مرتديا الملابس الرياضية.



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ابتسامات الشباب أثناء التقاط الصورة مع الرئيس

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