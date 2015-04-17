فى حوار مفتوح.. بوتين يجيب على 74 سؤالا من أصل 2 مليون و400 ألف فى 4 ساعات

أجاب الرئيس الروسى يوم أمس، الخميس، على أسئلة المواطنين الذين طرحوها عليه خلال حواره الذى يقيمه كل عام مع المواطنين الروس، حيث بلغ عدد الأسئلة التى وجهت إليه 2 مليون و400 ألف سؤال ولكنه اكتفى بالإجابة على 74 سؤالا فقط فى 4 ساعات.

واهتم الرئيس بوتين فى حواره السنوى مع المواطن الروسى الذى يقوم به منذ عام 2001، بالإجابة فى المقام الأول عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية والسياسية فى البلاد، بالإضافة إلى العقوبات الغربية على روسيا والأزمة فى أوكرانيا.

وأجاب بوتين أيضا عن الوضع الخاص بالمسحيين فى الشرق الأوسط، وصفقة حاملة الطائرات "ميسترال" مع فرنسا ورفض تسلميها إلى موسكو على الرغم من توقيع العقد، واحتل رفع الحظر عن توريد صواريخ "إس – 300" أحد المحاور الهامة فى الإجابة عن التساؤلات حولها، بالاضافة إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.