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الزمالك للاعبيه: الحضور بالبدل الرسمية

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الزمالك للاعبيه: الحضور بالبدل الرسمية الزمالك للاعبيه: الحضور بالبدل الرسمية

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من لاعبو الفريق الحضور بالبدل الرسمية اليوم الجمعة إلى مقر النادي بميت عقبة من أجل حفل افتتاح منشآت القلعة البيضاء الجديدة.

وطلب مرتضى منصور رئيس النادي من اللاعبين ارتداء بدل رسمية عقب انتهاء مران الفريق من أجل استقبال الرياضيين الذين تم توجيه الدعوة لهم من أجل تكريمهم.

ويفتتح نادي الزمالك اليوم الجمعة عدد من المنشآت الجديدة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري.

ويستعد فريق كرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة الفتح الرباطي المغربي يوم الأحد على استاد السويس في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

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