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مدرب الأهلي لـ في الجول.. لماذا يتحدى المغرب التطواني بوليد سليمان

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مدرب الأهلي لـ في الجول.. لماذا يتحدى المغرب التطواني بوليد سليمان مدرب الأهلي لـ في الجول.. لماذا يتحدى المغرب التطواني بوليد سليمان

هل يرفض وليد سليمان اللعب مع الأهلي أمام المغرب التطواني بسبب الملعب الصعب للأخير والذي قد يضر إصابته القديمة؟ علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للشياطين الحمر يجيب.

وقال علي ماهر لـFilGoal.com: "الجدل غير موجود أصلا في مثل هذا الأمر. ودعني أحكي لك موقفا حدث قبل لقاء الأسيوطي سبورت".

وتابع "وليد كان مصابا في ركبته قبل لقاء الأسيوطي. لكن وجدنا أن اللعب لن يضره فطلبنا منه المشاركة ووافق فورا".

وأردف "وليد لا يهتم إلا باللعب. رجل فعلا حين يتعلق الأمر بالنادي الأهلي".

ويلعب الأهلي ضد المغرب التطواني خارج الديار المصرية يوم الأحد المقبل.

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