فيديو.. مهاجم المغرب التطواني الذي زار شباك الأهلي وقهر فريق رونالدينيو

سيكون المهاجم محسن ياجور أخطر لاعبي فريقه المغرب التطواني في مواجهة النادي الأهلي يوم الأحد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فقد سبق لهذا اللاعب أن زار شباك القلعة الحمراء مرتين وقهر النجم البرازيلي رونالدينيو في مونديال الأندية.

فعندما يحل الأهلي ضيفا على المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا عليه أن يتوخى الحذر أمام المهاجم الدولي محسن ياجور والذي سيكون سلاح فريقه الأول من أجل الوصول لمرمى الحارس شريف إكرامي.. لما لا وقد سجل اللاعب من قبل أمام الأهلي عام 2011 هدفين مع نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وقتها كان أحمد عادل عبد المنعم هو حارس الأهلي في لقاء الدور الأول والذي انتهى بالتعادل 3-3 في دوري أبطال إفريقيا.. سجل ياجور هدفي فريقه الثاني والثالث باستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

إقصاء رونالدينيو

وسبق لهذا اللاعب وأن ساهم في إنجاز تاريخي لفريقه السابق الرجاء البيضاوي المغربي بقيادته لنهائي كأس العالم للأندية عام 2013 وعلى حساب من، الساحر البرازيلي رونالدينيو.

ياجور لاعب في المغرب التطواني الآن وقد شارك مع فريقه في مونديال الأندية الأخير ولكنه ودع من الدور الإقصائي الأول بالخسارة بركلات الترجيح أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

كانت هذه هي المرة الثانية للمهاجم صاحب الـ29 عاما التي يشارك فيها بمونديال الأندية ببلده المغرب.. فقد شارك عام 2013 مع الرجاء وحقق إنجاز غير مسبوق بتأهله للمباراة النهائية والخسارة أمام بايرن ميونيخ 2-0.

هذا التأهل كان على حساب العملاق اللاتيني بطل مسابقة "كوبا ليبرتادوريس" أتليتكو مينيرو البرازيلي والذي كان يلعب له وقتها نجم برشلونة السابق رونالدينيو.

ياجور تسبب في إقصاء رونالدينيو ورفاقه من نصف نهائي المسابقة حين أحرز الهدف الأول لفريقه في الفوز بلقاء نصف النهائي 3-1 بمدينة مراكش.

ساهم الدولي المغربي بشكل أكثر من رائع مع الرجاء في تلك المسابقة وكان أحد هدافيها بتسجيله مرتين وكان النجم الأول للفريق تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

شباك الفراعنة

قبل هذا الإنجاز بثماني سنوات، زار ياجور شباك منتخب مصر للشباب في بطولة إفريقيا تحت 20 سنة عام 2005 والتي أقيمت في بنين.

وقع وقتها الفراعنة وأسود الأطلسي في مجموعة واحدة وانتهت مباراتهما معا بالتعادل 2-2 وسجل ياجور وقتها هدف منتخب بلاده الأول.

احتل المنتحبان العربيان في تلك البطولة صدارة ووصافة المجموعة الثانية (مصر الأول والمغرب الثاني بفارق الأهداف) وضمنا التأهل لمونديال الشباب في هولندا.. وكان ياجور هو هداف المسابقة بأربعة أهداف.

تألق ياجور في مونديال الأندية والذي شهد ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده جعلته سادس هدافي المسابقة وقاد المغرب لاحتلال المركز الرابع بعدما قهر اليابان بهدف قاتل في ثمن النهائي وسجل في ركلات الترجيح أمام إيطاليا في ربع النهائي.

إنبي والزمالك

مساهمة ياجور الرائعة مع منتخب شباب بلاده في المونديال جعلته ركيزة أساسية مع فريق الرجاء المغربي موسم 2005-2006.

حقق الفريق المغربي مع نجمه ياجور هذا الموسم لقب دوري أبطال العرب على حساب فريق مصري في المباراة النهائية هو إنبي بالفوز 1-0 بالمغرب و2-1 بالقاهرة.. وفي طريقه نحو النهائي قهر العملاق المصري نادي الزمالك في دور الـ8 بالفوز 3-0 في القاهرة بعد خسارة مباراة الذهاب 2-0.

الهداف التاريخي

يمثل ياجور خطرا على الأهلي ليس فقط بسبب خبراته الكبيرة التي اكتسبها في السنوات السابقة والتي تنعكس بقوة على أداؤه داخل الملعب مع فريق المغرب التطواني، إنما أيضا بسبب الغزارة التهديفية له مؤخرا في المباريات المحلية والإفريقية.

سجل ياجور أربعة أهداف لفريقه في مباراتي كانو بيلارز بدور الـ16 من المسابقة والتي عبرت بالمغرب التطواني لدور الـ16 لمواجهة الأهلي.. وأصبح الهداف التاريخي للاعبين المغاربة في المسابقات الإفريقية بوصوله للهدف رقم 21.

وفي أخر مباراة شارك بها في الدوري أحرز هدف ناديه الوحيد في التعادل 1-1 مع متصدر البطولة الوداد الرياضي يوم الأربعاء.. وحاليا، يحتل ياجور صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 12 هدفا متساويا مع مليك إيفونا مهاجم الوداد.

مسدد بارع

يتميز ياجور بقوة ودقة التسديد على المرمى سواء من كرات ثابتة أو متحركة.. وسيتعين على الأهلي ألا يترك له المساحة عندما يعود ليستلم الكرة من الخلف من أجل التسديد حتى لا يشكل خطرا على مرمى إكرامي.

وبخلاف هذه الميزة لياجور فهو أيضا بارع في متابعة الكرات العرضية سواء بالرأس أو بالقدم لما يتمتع به من بنية قوية تمكنه من التغلب على المدافعين في استقبال تمريرات زملاؤه.

شاهد هذا الهدف الرائع لياجور

في 2011 حرم ياجور الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر مع فريقه نهائي المسابقة أمام الترجي التونسي.

الآن، لابد لأحد الفريقين أن يتأهل لربع نهائي البطولة إما الأهلي أو المغرب التطواني..فهل سيثأر المارد الأحمر من ياجور بعد خمس سنوات من مباراة الوداد؟