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7 خطوات لتكبير عينيك بالمكياج ورقم 6 سيصدمك !

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7 خطوات لتكبير عينيك بالمكياج ورقم 6 سيصدمك ! 7 خطوات لتكبير عينيك بالمكياج ورقم 6 سيصدمك !

الجمعة 17-04-2015 15:02

مع تقنيات المكياج الحديثة يمكنك أن تستخدمي المكياج في تضييق عينيك، أو اتساعها. وفي زيادة سمك الشفاه، أو دقتها. وحدها طريقة وضع الماكياج الصحيحة هي الفارق بين الشيء وضده. تعلمي مع "سيدتي نت" بعض الخطوات الاحترافية لتحصلي على ماكياج أكثر جمالًا، أكثر أناقةً، ويمنحك عينين أكثر اتساعًا.

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1. الحواجب: تساعد الحواجب السميكة على جعل عينيك أوسع. فاحرصي على نظافة حاجبيك من الأسفل مع ترك شعر الحاجب في الأعلى فوضويًّا حتى تبدو عيناك أوسع.
2. الهالات السوداء: إنّ الهالات السوداء حول العين تجعل عينيك تبدوان أصغر. فعليك الاهتمام بوضع كريم الإخفاء حول العين، وأن يكون أفتح من لون البشرة بدرجة أو درجتين على الأكثر لإبراز عينيك.
3. الاهتمام بمنطقة تحت الحاجب: عليك تسليط الضوء على منطقة تحت الحاجب وذلك بوضع ظل العيون الفاتح لإظهارها.
4. الكحل الفاتح: إنّ وضع الكحل الأبيض هو أفضل خدعة لجعل عينيك تبدوان أكبر لأنّ اللون الأبيض يضيء العين ويبرزها أوسع من الطبيعي.
5. ظلال العين: الألوان الفاتحة لظلال العيون تجعل عينيك تبدوان أكبر. اهتمي بوضع اللون الفاتح على خط الرموش العلوي، كما عليك استخدام لون ثانٍ أغمق قليلًا لخلق عمق أكبر لعينيك.
6. الكحل السائل: تجنبي استخدام الكحل السائل على العيون الصغيرة أسفل الرموش، واستبدليه بوضع الكحل الأسود أعلى الرموش حتى تبدو عيناك أوسع وأكثر إشراقاً.
7. الماسكار الكثيفة: الرموش الثقيلة تجعل رموشك أطول وأكثف مما يساعد على توسيع عينيك. فلا تهملي استخدام الماسكارا في كل مرة تخرجين فيها من المنزل. ولا بأس من استبدال الماسكارا بالرموش الاصطناعية، فتأثيرها سيكون له أبعاد أكثر جاذبية لإطلالتك. واتساعاً لعينيك.

 

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