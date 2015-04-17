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الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح يتحدى: "لن أغادر البلاد" (تحديث)

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الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح يتحدى: "لن أغادر البلاد" (تحديث) الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح يتحدى: "لن أغادر البلاد" (تحديث)
ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، نقلا عن صفحة الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، على موقع التواصل "فيس بوك" ، أنه لن يغادر البلاد .
>وكتب صالح "لست من النوع الذى يرحل ليبحث عن مسكن فى جدة أو أبحث عن مسكن فى باريس، أو فى أوروبا، بلادى هى مسقط رأسى، ولم ولن يخلق من يقول لعلى عبد الله صالح أخرج من بلادك."
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