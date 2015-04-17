فتاة تنشر صورتها مع الرئيس السيسى على "فيس بوك" أثناء ذهابه للكلية الحربية

نشرت فتاة صورة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مشاركتها فى ماراثون دعم مستشفى حميات العباسية، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة بمصر الجديدة.

وقالت الفتاة معلقة على الصورة: "اتصورت مع الرئيس فى شارع صلاح سالم، وهو اللى وقف يسلم علينا، وأبعد الحرس عنا عشان نعرف نتصور معاه".

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