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فتاة تنشر صورتها مع الرئيس السيسى على "فيس بوك" أثناء ذهابه للكلية الحربية

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فتاة تنشر صورتها مع الرئيس السيسى على "فيس بوك" أثناء ذهابه للكلية الحربية فتاة تنشر صورتها مع الرئيس السيسى على "فيس بوك" أثناء ذهابه للكلية الحربية
نشرت فتاة صورة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مشاركتها فى ماراثون دعم مستشفى حميات العباسية، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة بمصر الجديدة.

وقالت الفتاة معلقة على الصورة: "اتصورت مع الرئيس فى شارع صلاح سالم، وهو اللى وقف يسلم علينا، وأبعد الحرس عنا عشان نعرف نتصور معاه".

بالصور.. تفاصيل زيارة السيسى للكلية الحربية..الرئيس يتفقد العملية التدريبية للطلبة فجر اليوم.. ويؤكد:الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة أبطال الجيش والشرطة.. ونتمسك بالحل السياسى فى أزمة اليمن
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بالفيديو.. نصف ماراثون بالقاهرة برعاية “كايرو رانيرز”
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مصر 365

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