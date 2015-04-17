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ضبط مديرة بإدارة أكتوبر التعليمية لاستيلائها على 20 مليونا من خزانة الدولة

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ضبط مديرة بإدارة أكتوبر التعليمية لاستيلائها على 20 مليونا من خزانة الدولة ضبط مديرة بإدارة أكتوبر التعليمية لاستيلائها على 20 مليونا من خزانة الدولة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية فى إطار مكافحة الفساد ،بضبط مدير عام بالحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية،لاتهامها بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من أموال الموازنة العامة للدولة.

ترجع وقائع القضية بورود معلومات تفيد اعتياد السيدة "هـ.أ.ح" مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية "مندوبة وزارة المالية" بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ حوالى 20 مليون جنيه لخزانة الدولة.

استمرت هيئة الرقابة الإدارية فى تحرياتها فى ضوء المعلومات المؤكدة عن تحقيق المذكورة كسب غير مشروع يتمثل فى ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه وقامت بإثبات معظمها باسم كريمتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها إلا أن أعين الرقابة الإدارية التقطت المعلومات وقامت بتوثيقها وعرضها على إدارة الكسب غير المشروع الذى قرر حبس المذكورة وشقيقتها السيدة "ع.أ.ح" على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل كريمتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها.

ومن المنتظر أن تشهد القضية مفاجآت من العيار الثقيل حيث توالى هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها المكثفة تحديد باقى أطراف الواقعة وعرضها على جهات التحقيق سواء جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا.

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