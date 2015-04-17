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زراعة القليوبية: بدأنا تسليم الأسمدة الصيفية للفلاحين

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زراعة القليوبية: بدأنا تسليم الأسمدة الصيفية للفلاحين زراعة القليوبية: بدأنا تسليم الأسمدة الصيفية للفلاحين
أكد المهندس محمد سامى وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن المديرية قامت بتوزيع بعض كميات الأسمدة على المزارعين استعدادا لموسم زراعة المحاصيل الصيفية، حيث تم تسليم شكارتين لكل فلاح لبدء الزراعة على أن يتم تسليم باقى الدفعات تباعا على حسب نوع المحصول.

وقال وكيل الوزارة - فى تصريح له اليوم الجمعة - إن المديرية وضعت خطة لمواجهة نقص الأسمدة عن طريق إعادة توزيعها حسب بطاقات الحيازة الزراعية، لافتا إلى أن المخزون من الأسمدة فى الجمعيات يكفى حتى أول شهر مايو المقبل.

وأضاف أن جهاز الرقابة على المبيدات بالمديرية قد تمكن من ضبط ما يقرب من 90 محلا ومخزنا على مستوى مدن ومراكز المحافظة يقوم ببيع المبيدات الزراعية بعضها بدون ترخيص والآخر يقوم ببيع مبيدات مغشوشة وغير مسموح بتداولها ومجهولة المصدر.

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