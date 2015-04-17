ميناء السخنة يستعد لاستقبال 326 سائحا بالسويس

يستعد ميناء السخنة اليوم، لاستقبال السفينة السياحية مينرفا وعلى متنها 326 سائحا من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة، حيث يتوجه السياح لمدينة القاهرة لقضاء يوم ترفيهى والعودة مساءً لمغادرة الميناء، واستكمال رحلاتها بموانئ البحر الأحمر، حيث تتوجه لميناء شرم الشيخ.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للسائحين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء، لإنهاء الجوازات على متن السفينة وتجهيز أتوبيسات سياحية لنقل السائحين من وإلى الميناء.

كما صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة ترست 1 وعلى متنها 1000 رأس جمال حية قادمة من جيبوتى، حيث يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء اتخاذ اللازم للتأكد من سلامة الشحنة وسرعة الإفراج عنها، كما يستقبل الميناء السفينة كيمرود و ينج وعلى متنها 1031 طن كيماويات فينيل اسيتات صب قادمة من جدة، ويغادر الميناء السفينة أو ام بونتاتيس وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 83 شاحنة و10 ركاب وتغادر السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 41 شاحنة و10 ركاب و1 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 47 شاحنة.

كما يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 648 راكبا و14 سيارة، كما استقبل الميناء بالأمس العبارة الرياض وعلى متنها 444 راكبا و29 سيارة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 66 سائحا إلى ومن مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص.

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 196 سائحا، شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 311 راكبا و8 شاحنات و40 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 45 راكبا و45 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 164 راكبا و5 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 41 راكبا و42 شاحنة .

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 107 ركاب و74 شاحنة والعبارة أمانة وعلى متنها 40 راكبا و40 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 ركاب وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 40 شاحنة و40 راكبا.