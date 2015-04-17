5 نصائح يجب مراعاتها فى التعامل مع طفلك مريض السكر

مرض السكر الخاص بالأطفال

إصابة الأطفال بمرض السكر من النوع الأول أحد الأمراض التى تسبب مشاكل ومتاعب نفسية للأهل وللطفل المصاب بالمرض، ويحتاج هؤلاء الأطفال لرعاية ووعى خاص لتجنب المضاعفات.>تقول الدكتورة إيزيس غالى أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، إن إصابة الأطفال بمرض السكر أصبح من الأمراض التى لا تستدعى قلق اأاهل نظرا لأن علاجه متواجد، وكذلك عقار الأنسولين بجميع أنواعه.

وتتابع د. إيزيس قائلة: "عادة يصاب الأطفال بمرض السكر من النوع الأول الذى يعتمد فى علاجه على حصول الطفل على جرعات من عقار الأنسولين.

أهم النصائح والإرشادات الضرورية لطفل مريض السكر

>وأشارت د. إيزيس إلى أن هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب على الأمهات مراعاتها فى رعاية طفلها مريض السكر من النوع الأول وأهمها:

1)تجنب العصبية والتعنيف بالألفاظ فى التعامل مع الطفل المصاب بالسكر من النوع الأول أثناء توجيهه بالتعليمات الصحية الخاصة بالمرض.

>2)يجب أن تهتم الأمهات بتنفيذ تعليمات الطبيب المعالح للطفل.

>3) ترغيب الطفل فى ممارسة الرياضة.

>4)المواظبة على حصول الطفل على جرعة الأنسولين بانتظام فى موعدها المحدد.

>5)الحرص على وجود جهاز مقياس لنسبة السكر بالدم بالمنزل.

كما تنصح د. إيزيس بأهمية إعلام المدرسة والمدرس بحالة الطفل الصحية وأنه مصاب بمرض السكر .