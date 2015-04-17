بوتين يعلن بناء محطة فضاء خاصة بروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، خلال حواره السنوي التقليدي المباشر مع المواطنين الروس، أن روسيا تعتزم بناء محطة فضاء خاصة بها بحلول عام 2023.

وقال بوتين:”نحن نخطط لبناء محطة فضاء وطنية خاصة بنا بحلول عام 2023.. هذا الأمر قد يعد من المستقبل البعيد، إلا أنه أيضا ضروري بالنسبة لنا من وجهة نظر اقتصادنا الوطني”.

وأكد الرئيس بوتين، أن روسيا تحتاج إلى محطة فضاء خاصة بها، لتكون قادرة على مراقبة أراضيها بشكل كامل من الفضاء، موضحًا “نحن نستخدم محطة الفضاء الدولية بصورة نشطة من أجل العلم والاقتصاد، ولكن من محطة الفضاء الدولية يمكننا مشاهدة 5% فقط من مساحة روسيا الكبيرة، ومن المفترض أننا سنتمكن من خلال محطتنا الوطنية القادمة من مشاهدة جميع أراضي بلادنا الواسعة، وغنيّ عن القول أن هذا المشروع ستكون له ثماره، ودون أي شك، سيكون تحت سيطرتنا”، نقلًا عن موقع روسيا اليوم.

وقد تخلل حديث بوتين جسر تلفزيوني مع العاملين في مطار “فوستوتشني” لإطلاق المركبات الفضائية الروسية، الذي لا يزال قيد الإنشاء في شرق البلاد، ويتم تصميم منصة إطلاق جديدة هناك للحد من الاعتماد على استئجار مطار “بايكونور” الفضائي في كازاخستان.

وكانت روسيا قد اتفقت مؤخرا مع وكالة “ناسا” على إبقاء تشغيل وتمويل محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2024 على الأقل، إلا الشك مازال يحوم حول إمكانية القيام بمشاريع فضاء مشتركة مستقبلا بين روسيا والولايات المتحدة، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة، بسبب النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام كانت روسيا قد أعلنت إنها تعتزم إنشاء محطة فضاء خاصة بها باستخدام وحداتها الموجودة في المحطة الفضائية الدولية الحالية، بعد أن يتم إيقاف العمل بها.

الجدير بالذكر أن الصين أيضا أعلنت عن خطط لبناء محطة فضائية دائمة خاصة بها تعمل في المدار حول الأرض بحلول عام 2023، كجزء من خطتها الطموحة نحو تتويج نفسها قوة عظمى في مجال الفضاء.