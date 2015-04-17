مسلحون يستولون على قارب صيد إيطالى قبالة السواحل الليبية

قالت جمعية تعاونية للصيد فى صقلية إن مسلحون استولوا على قارب وطاقمه المكون من سبعة أفراد على بعد 40 ميلا قبالة ليبيا، وقادوه إلى ميناء مصراتة الليبى.

وقال المتحدث باسم الجمعية التعاونية فرانشيسكو ميزابيلى إن قارب صيد إيطالى اخر فى المنطقة أبلغ سلطات الميناء فى وقت مبكر اليوم الجمعة، مضيفا أن رئيس التعاونية كان على تواصل مع السلطات الليبية ووزارة الخارجية الإيطالية. وقال ميزابيلى إن المسلحين لا يبدو أنهم من الجيش الليبى، ويتكون الطاقم من ثلاثة من صقلية وأربعة من تونس. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ويقول ميزابيلى إنه وقعت عشرة عمليات استيلاء مثل هذه منذ 2005 عندما أكدت ليبيا أن مياهها البحرية تمتد لأكثر من 70 ميلا قبالة الشاطئ- إلى ما بعد الاتفاقات الدولية.