أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحون يستولون على قارب صيد إيطالى قبالة السواحل الليبية

Google+ Print
مسلحون يستولون على قارب صيد إيطالى قبالة السواحل الليبية مسلحون يستولون على قارب صيد إيطالى قبالة السواحل الليبية
قالت جمعية تعاونية للصيد فى صقلية إن مسلحون استولوا على قارب وطاقمه المكون من سبعة أفراد على بعد 40 ميلا قبالة ليبيا، وقادوه إلى ميناء مصراتة الليبى.

وقال المتحدث باسم الجمعية التعاونية فرانشيسكو ميزابيلى إن قارب صيد إيطالى اخر فى المنطقة أبلغ سلطات الميناء فى وقت مبكر اليوم الجمعة، مضيفا أن رئيس التعاونية كان على تواصل مع السلطات الليبية ووزارة الخارجية الإيطالية. وقال ميزابيلى إن المسلحين لا يبدو أنهم من الجيش الليبى، ويتكون الطاقم من ثلاثة من صقلية وأربعة من تونس. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ويقول ميزابيلى إنه وقعت عشرة عمليات استيلاء مثل هذه منذ 2005 عندما أكدت ليبيا أن مياهها البحرية تمتد لأكثر من 70 ميلا قبالة الشاطئ- إلى ما بعد الاتفاقات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365