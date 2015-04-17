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الأسد: الدعم التركى "العامل الرئيسى" فى سقوط إدلب

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الأسد: الدعم التركى "العامل الرئيسى" فى سقوط إدلب الأسد: الدعم التركى "العامل الرئيسى" فى سقوط إدلب
قال الرئيس السورى بشار الأسد إن الدعم العسكرى واللوجستى التركى كان "العامل الرئيسي" الذى ساعد مقاتلى المعارضة فى السيطرة على مدينة إدلب بشمال غرب سوريا الشهر الماضي.

وإدلب القريبة من الحدود التركية هى ثانى عاصمة إقليمية تسقط فى يد المعارضة فى الحرب الدائرة بسوريا منذ نحو أربع سنوات. وسقطت المدينة فى يد تحالف من جماعات إسلامية بينها جبهة النصرة ذراع القاعدة فى سوريا.

وقال الأسد فى مقابلة مع صحيفة إكسبرسن السويدية نشرت اليوم الجمعة "أى حرب تضعف أى جيش" بغض النظر عن مدى قوة هذا الجيش.

وأضاف أنه فيما يتعلق بسقوط إدلب "فإن العامل الرئيسى كان الدعم الهائل الذى قدمته تركيا.. الدعم اللوجستي.. والدعم العسكري.. وبالطبع الدعم المالى الذى تلقوه من وقطر."
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