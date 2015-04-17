وزير الداخلية يوجه الأمن الوطني والعام بمراجعة خطط تأمين المنشآت الحيوية

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أننا نخوض فى تلك المرحلة حربا من أجل قضية وطن تتطلب مواجهة حاسمة لا مجال فيها للتردد أو التهاون، مؤكدًا أن تلك الجهود والتضحيات التى بذلها أبطالنا الشهداء هى قوة الدفع الحقيقية التى نستمد منها العزيمة والإرادة لتحقيق الأمن والاستقرار لبلدنا.

واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع الذى عقده مع من قيادات الوزارة ومفتشى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمحافظات، الموقف الأمنى الراهن وما تشهده تلك المرحلة من تحديات تتطلب تحركا سريعا وحاسما وفق معايير أمنية تعتمد على التدريب الجيد للقوات، وتوافر المعلومات والتجهيز والإعداد المسبق للمأموريات، ووجه بمراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والهامة بأسلوب غير نمطى يحقق معدلات الأمن المستهدفة.

فى بداية الاجتماع دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حدادا تحية لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأكد أن العمل الأمنى النمطى بات محور رصد واستهداف، الأمر الذى يتطلب العمل وفق رؤى أمنية متطورة، تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية، والقدرة على إجهاض التحركات العدائية والإجرامية، ووجه بتوحيد الجهود وتحديد أولويات المواجهة لضمان تحقيق الهدف.