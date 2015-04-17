3 أضرار صحية لإهمال علاج الكعبين

إهمال علاج تشققات الكعبين أحد الأخطاء التى يرتكبها البعض فى حق سلامتهم الصحية، فالبعض يهمل فى علاج الأمراض والأعراض الجلدية التى قد تؤدى إلى إصابتهم بأمراض مزمنة يصعب علاجها بسهولة. إهمال علاج الكعبين خطأ كبير

>ينصح الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، بالاهتمام بصحة الكعبين وسلامتهما، لأنهما بداية للإصابة بمشكلات جلدية كثيرة، وكثير من الأضرار قد يتسبب فيها إهمال الشخص لعلاج تشقق الكعبين، الذى له العديد من الأسباب، كالسير حافيا دون تغطيه للقدم وحمايته بالجوارب، أو قلة تناول المياه بكميات كافية خلال ساعات اليوم، وكثرة المشى والوقوف على القدمين دون حركة، أو عدم ترطيب القدمين بالشكل الكاف فى مواسم التشقق. أضرار خطيرة لإهمال علاج الكعبين.. تعرف عليها

>وهناك أضرار عديدة لإهمال علاج تشقق الكعبين، أهمها كما يوضحها سعد، نزيف القدمين وصعوبة التئام الشقوق إلا باستخدام علاج متطور وعقاقير متقدمة، والتهاب مزمن للقدمين يزيد من قرح القدم ونمو الفطريات فيها، كذلك ضعف القدرة على الإحساس فى القدمين، وغلاظة جلد القدم ليصبح كجلد التمساح، ولذا ينصح بالعلاج المبكر لها.

شبكةعيونالإخبارية

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