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76 مليون جنيه لإقامة فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد

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76 مليون جنيه لإقامة فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد 76 مليون جنيه لإقامة فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد‎

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن الدكتور هاني قدري وزير المالية وافق علي اعتماد مبلغ 76 مليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2015/2016 م لإقامة فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إن الدراسة المبدئية لإقامة فرع للشركة، تتطلب توفير 62 مليون جنيه حيث ان هذا الفرع الجديد للشركة بدلًا من تبعية الوادي الجديد لفرع الشركة باسيوط، سيخدم عملية التنمية بالإقليم، ويدعم جهود المحافظة في توصيل المرافق للمناطق البعيدة والنائية.

وأكد عشماوي ان الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي ليس بها فرع خاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مثل باقي المحافظة وأنها تابعة لفرع الشركة بمحافظة أسيوط وهو ما يؤخر العديد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالوادي الجديد.

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