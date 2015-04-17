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الصين تعاقب صحفية بالسجن بتهمة تسريب أسرار الدولة

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الصين تعاقب صحفية بالسجن بتهمة تسريب أسرار الدولة الصين تعاقب صحفية بالسجن بتهمة تسريب أسرار الدولة

الصحافية الصينية جاو يو

صدر حكم بالسجن سبع سنوات على الصحافية الصينية جاو يو بتهمة تسريب أسرار الدولة، حسبما قال محاميها اليوم الجمعة.

واعتقلت الشرطة جاو (71 عاماً)، التي تتعامل بشكل منتظم مع إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية، في بكين في أبريل (نيسان) 2014 بتهمة تمرير وثائق لأشخاص خارج البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن العقوبة القصوى لتلك الاتهامات هي السجن مدى الحياة.

وقال المحامي شانغ باوغون إنه يشعر بـ “خيبة أمل كبيرة” وأنه “سيطعن في ذلك الحكم بالتأكيد”.

وتم منع 15 دبلوماسياً من الدخول إلى محكمة الشعب الصينية المتوسطة رقم 3 في بكين حيث صدر الحكم والعقوبة اليوم الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش).

وقال دبلوماسي أوروبي: “قالوا لنا إن القاعة امتلأت”.

وتابع أن “الحكم عزز من قلقنا العام حيال وضع المدافعين عن حقوق الإنسان مثل المدونين والصحافيين في الصين”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “الحكم الباعث على الأسى ليس أكثر من اضطهاد سياسي سافر من قبل السلطات الصينية” بحق الصحافية.

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