القبض على 35 متهما هاربين من أحكام قضائية و61 مشتبها بهم فى العريش

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانى العريش من ضبط كل من: "م ن ج" و"هــ م ع"، أثناء قيامهما بسرقة محل لبيع الهواتف المحمولة وضبط بحوزتهما 6 تليفونات محمولة مختلفة الموديلات، مسدس صوت به طلقتان، 10 شواحن تليفون محمول، 2 فلاشة " 16 جيجا، 8 جيجا "، 6 سماعات تليفون محمول، سماعة بلوتوث، 2راديو FM لاسلكى، علبة تليفون محمول بداخله سماعة وشاحن + 3 بطارية محمول.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى السرقة عبارة عن "مقص حديدى، أجنة حديد كبيرة، شاكوش كبير الحجم، 3 قفل حديدى مقصوص، ماسك وجه "أسود اللون"، وتعرف مالك المحل على المسروقات، وباستكمال الفحص عن بلاغات السرقات الأخرى تبين قيام المذكورين بالشروع فى سرقة المحل دائرة القسم، ولكنهما لم يتمكنا من سرقته، وتبين من خلال الكاميرات الخاصة بأحد الفنادق تصويرهما والتعرف عليهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1289 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثانى العريش.. وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 35 محكوما عليهم، وفحص عدد 61 حالة اشتباه، تم فحصهم وصرفهم، وضبط "م ع ا"، صاحب محل كشرى ومقيم بئر العبد الشارع العام، لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 467 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد،. وضبط " أ س ا " لعدم الإعلان عن الأسعار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 468 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد، وضبط "م ج س"ـ وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 469 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد. وضبط "م س م" وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 470 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد، وجارى العرض على النيابة العامة، وضبط 277 مخالفة مرورية متنوعة.