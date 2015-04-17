مدير أمن المنيا يفتتح مركز شرطة أبوقرقاص ويطالب بحسن معاملة المواطنين

قام اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، اليوم الجمعة، بافتتاح مركز شرطة أبوقرقاص، يرافقه اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، ومدير فرع الأمن العام ومديرو الأفرع وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، جاء ذلك بعد إنهاء أعمال التجديد لما كان فيه من تلفيات نتيجة اقتحامه أثناء أحداث فض رابعة والنهضة.

وقام مدير الأمن بتفقد النوبتجية وأماكن الحجز والسجن بالمركز، وعقد مدير الأمن اجتماعا مع الضباط والأفراد وطالبهم بمزيد من الجهد وحسن معاملة المواطنين وحثهم على التفاعل والتواصل مع المواطنين.