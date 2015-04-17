"تعليم" الإسماعيلية: أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعيدة عن السياسة

أعلن مصطفى عبد الغنى، مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، أن الإدارة تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى فى جميع المدارس التابعة للإدارة، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع مديرى المدارس للاتفاق على تنفيذ تعليمات الوزارة بالالتزام بوضع الامتحانات من الكتاب المدرسى والبعد عن السياسة أثناء وضع الأسئلة للطلاب والتنسيق مع الأمن لحماية الطلاب والمدارس أثناء الامتحانات.

وأشار "عبد الغنى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بداية من غد السبت تبدأ المدارس فى تجهيز اللجان لامتحانات المواد النظرية وخاصة فى التعليم الفنى ومراحل النقل المختلفة فى التعليم الإعدادى والثانوى ومتابعة الامتحانات، من خلال لجان المتابعة بالإدارة والتواصل مع غرف عمليات المديرية والمحافظة، حسب تعليمات المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.