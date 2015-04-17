التموين: شركات حبوب عالمية تدرس إقامة مشروعات بمركز دمياط اللوجستى

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كبرى شركات تجارة الحبوب والغلال فى العالم أبدت رغبتها المشاركة والاستثمار فى المركز اللوجستى للحبوب والغلال والسلع الغذائية، الذى سيتم البدء فى تنفيذه قريبا فى محافظة دمياط، والذى يقدر حجم التداول فيه بنحو 65 مليون طن حبوب سنويا، ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور عالمى لتجارة الحبوب لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من السلع الغذائية والتصدير لدول المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مساء أمس مع جون جروسمان نائب رئيس شركة أيه دى أم العالمية لتجارة الحبوب، ومقرها جنيف، والذى شهده ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.

وأكد جون جروسمان، نائب رئيس شركة أيه دى أم العالمية لتجارة الحبوب، أنه جاء فى زيارة خاصة من سويسرا بهدف دراسة فكرة إقامة الشركة مشروعات استثمارية فى المركز اللوجستى للحبوب، نظرا للسمعة العالمية الجيدة لهذا المركز وإيجابيات الجدوى الاقتصادية منه، وأن من هذه المشروعات التى ستقوم الشركة بإقامتها صناعات لاستخراج الزيوت من فول الصويا والأعلاف الحيوانية وتوريد الحبوب والأقماح.

واستعرض الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اللقاء مشروع المركز اللوجستى، حيث تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر وتكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالى 13 مليار جنيه، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 5. 2 مليون ونصف طن إلى 7.2 ملايين ونصف طن وإنشاء عدد 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية.

كما يتضمن المشروع أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بطاقة 7 ملايين ونصف طن سنويا تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير، ومنطقة لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف، ومنطقة لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز، ومنطقة خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف.