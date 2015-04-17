صاحب دعوة خلع الحجاب: عدد محدود من الفتيات يتواصلن معى لتنفيذ الفكرة

كشف الكاتب شريف الشوباشى، صاحب دعوة خلع الحجاب، عن تواصل عدد من الفتيات معه لتنفيذ الفكرة فى الأسبوع الأول من مايو.

وأكد "الشوباشى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدد الفتيات اللاتى يواصلن معه قليل، مضيفًا "عدد اللاتى يواصلن معى لتنفيذ الفكرة محدود ولم أطالبهم بأى شىء سواء بالتواصل مع الأجهزة الأمنية من أجل الحصول على موافقته لتنفيذ الفكرة".

وعن آخر المستجدات بشأن دعوة خلع الحجاب، قال "الشوباشى": "لا يوجد مستجدات فأنا لست رجل سياسى أو ناشطا سياسيا إنما أنا رجل فكر ولكنى لدى استعداد للمشاركة فى هذه الدعوة التى ينبغى على القوى السياسية تنفذها" موضحا أنه لم يعقد أى اجتماعات خلال الفترة الماضية من أجل تنفيذ الفكرة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هناك سيدات وفتيات يتواصلن من أجل تنفيذ الفكرة.

وأكد الكاتب شريف الشوباشى أنه مُصر على الاستمرار فى دعوة خلع الحجاب من أجل أن ترى النور ويتم تنفيذها، على حد وصفه.

- شوبير لـ"الشوباشى":"لو مش عاجبك الحجاب خلى بنتك تمشى بالمايوه فى الشارع"

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