تغريم صحفى تركى 4 ألاف دولار بتهمة إهانة أردوغان

قضت محكمة تركية بتوقيع عقوبة مالية قدرها 10 آلاف و620 ليرة تركية (نحو 4 آلاف دولار) على الصحفى "باريش إنجه" لكتابته مقالا فى أحد الصحف فى 3 مارس 2014 ، يهين ويحتقر فيه الرئيس التركى الحالى رجب طيب أردوغان (خلال تقلده رئاسة وزراء البلاد) ونجله بلال ، فضلا عن انتهاكه قانون عدم نشر معلومات هامة بشأن قضايا لا تزال أمام المحاكم.

وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة أن محاميى أردوغان ونجله كانوا قد تقدموا بشكوى إلى المحكمة فتحت على إثرها النيابة العامة بمدينة اسطنبول تحقيقا فى يونيو من العام الجاري.

يشار إلى أن الأحكام القضائية بالسجن بتهمة إهانة أردوغان قد تزايدت فى الفترة الأخيرة وشملت شخصيات عامة وصحفيين وأطفال ، حيث قضت محكمة تركية مؤخرا بمعاقبة الصحفية أمينه بكر أوغلو بالحبس خمسة أشهر بتهمة إهانة شخص رئيس الجمهورية على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكانت بكر أوغلو ، التى تبلغ من العمر 28 عاما وتعمل بإحدى الصحف المحلية، قد تم اعتقالها من قبل رجال أمن مديرية فرع الجرائم الإليكترونية فى مدينة "أضنة" بجنوبى تركيا فى 15 فبراير الماضي.

>كما تم الحكم على ملكة جمال تركيا السابقة "ميرفى بيكاكسارك" بالحبس لمدة سنتين بتهمة نشر صور مسيئة للرئيس التركى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وقصيدة اعتبرتها النيابة التركية مهينة لشخص الرئيس أردوغان.

وفى نفس السياق ، اعتقلت قوات الأمن الطالب محمد أمين آلتونسيس، وهو فى الـ 16 من عمره، بنفس التهمة وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه وخروجه من سجن مدينة "قونية" بوسط تركيا ، والتى تعد معقلا للإسلاميين المعارضين، وذلك بعد أن قدمت مجموعة من المحامين المحتجين على اعتقاله "التعسفي" اعتراضا على حبسه ، مشيرين إلى إمكانية محاكمته وهو خارج السجن.