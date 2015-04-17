شاهد صور الرئيس السيسى مرتديا الزى الرياضى مع طلبة الكلية الحربية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بإحدى مراحل الإعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكلية الحربية والتى تعكس مستوى التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.



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الرئيس السيسى يتابع مراحل الإعداد البدنى لطلبة الكلية الحربية

وظهر الرئيس السيسى مرتديا زيا رياضيا، وأشاد بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس لطلبة الكلية من كافة السنوات الدراسية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل القوات المسلحة، وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب الظروف.



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الرئيس السيسى يشيد بدور رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب



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طلبة الكلية الحربية يصطفون فى طابور الصباح



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الرئيس يؤكد أن مصر تتمسك بالحل السياسى فى الأزمة اليمنية



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السيسى يتابع تدريبات الصباح لطلبة الكلية الحربية



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الرئيس السيسى وكبار قادة القوات المسلحة خلال متابعة طابور الصباح لطلبة الكلية الحربية



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السيسى حرص على متابعة أنشطة الطلبة فجرا وتقديم التعازى لأسر شهداء كفر الشيخ

الرئيس يلتقى طلبة الكلية الحربية ويشاركهم طابور اللياقة.. السيسى: زيادة العنف دليل إفلاس الفكر الهدام.. تناول الخطاب الدينى بوسائل الإعلام كما نراه ضد الدين..ويؤكد إرسال قوات جوية وبحرية فقط إلى اليمن

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