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كوبر: ميسي؟ مارادونا أفضل بالطبع.. لقد عانيت أمامه

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كوبر: ميسي؟ مارادونا أفضل بالطبع.. لقد عانيت أمامه كوبر: ميسي؟ مارادونا أفضل بالطبع.. لقد عانيت أمامه

أكد هيكتور كوبر مدرب منتخب الحالي أن نجم الأرجنتين في الثمانينيات من القرن الماضي دييجو مارادونا هو أفضل لاعب في تاريخ منتخب الألبا سيلسيتي وأنه أفضل من النجم الحالي ليونيل ميسي.

وشدد كوبر على أن مارادونا لاعب ليس له مثيل وأنه عانى في مواجهته عندما كان لاعبا في فريق فيرو كارول ويستي الأرجنتيني.

قال كوبر خلال مقابلة في إحدى القنوات الفضائية المصرية:"أفضل لاعب أرجنتيني؟ مارادونا".

وأضاف "لم أشاهد ألفريدو دي ستيفانو، ولكن بالنسبة لي مارادونا هو الأفضل".

وأردف مازحا "أعلم أنك ستسألني عن ميسي، بالتأكيد مارادونا أفضل.. عانيت أمامه حين واجهته وأنا لاعب".

وتولى كوبر تدريب منتخب مصر مطلع مارس الماضي ونجح في الفوز بأول مباراة له مع الفراعنة 2-0 وديا على حساب غينيا الاستوائية.

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