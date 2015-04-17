مدرب الأهلي لـ في الجول.. عن لماذا مؤمن زكريا ' ظاهرة في الكرة المصرية '

يؤمن علي ماهر مدرب الأهلي بأن مؤمن زكريا كان رهانا ناجحا للنادي الأحمر، لأنه "ظاهرة بكل المقاييس" حاليا.

وتأتي تصريحات علي ماهر قبل صدام الأهلي مع المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال علي ماهر لـFilGoal.com: "مؤمن ظاهرة لأنه لاعب قوي جدا من الناحية البدنية والثبات على الأرض".

وتابع "يمنح أي مدرب تنوعا خططيا لأنه كان في الزمالك يشارك كارتكاز دفاعي، ثم بات يلعب كجناح أيمن أو أيسر أو في العمق تحت رأس الحربة، أو حتى كمهاجم كما فعل مع الأهلي مؤخرا".

وسجل مؤمن زكريا مع الأهلي 5 أهداف بين الدوري المصري وأبطال إفريقيا.

وأردف "هو لاعب شامل. ومستواه مؤخرا مع الأهلي يجعلنا نقول إن النادي كان موفقا جدا في اتخاذ هذا الرهان".

وأكمل "وأنا لي رهان بدوري وهو أن اللاعب سينهي الدوري المصري هدافا للمسابقة، خاصة بعد رحيل جون أنطوي عن الإسماعيلي وتوجه للسعودية".

مؤمن زكريا سجل 10 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم الذي استهله مع الزمالك وسيختتمه مع الأهلي.

ويتصدر هدافي الدوري المصري عرفة السيد لاعب طلائع الجيش بـ11 هدفا.

وأتم علي ماهر "أنت تتحدث عن لاعب يجيد دفاعيا، وهو لاعب وسط مهاجم هداف أصلا.. معدله التهديفي يجعلني أراهن على فوزه بلقب الهداف في النهاية".