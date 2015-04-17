فيكتوريا بيكهام تبلغ الـ 40 وأناقتها تبلغ ذروتها

اليوم يُصادف عيد ميلاد Victoria Beckham مصمّمة الأزياء والعضوة السابقة في فريق Spice Girls، وزوجة نجم كرة القدم الأشهر David Beckham. ولن يكون عيد الميلاد هذا اعتياديّاً، حيث أنّها ستبلغ عامها الأربعين. وللاحتفال معها على طريقتنا الخاصّة، جمعنا بعض أجمل إطلالاتها وأكثرها أناقة، فهي كلما كبرت في السن كلما ازدادت أناقة وجاذبيّة...

وكلنا يدرك التغيير الجذري الذي طرأ على أسلوبها في الموضة، حيث كانت إطلالتها في البداية مُبهرجة وتبدو رخيصة، بينما هي اليوم من أكثر النساء أناقة، وتعتبر أيقونة من أيقونات الموضة . والدليل طبعاً دار الأزياء التي أسّستها تحت اسمها، والتي تعتبر من أنجح دور الأزياء النسائيّة، ولديها عدد كبير من الزبونات من النجمات وغير النجمات. وطبعاً هي مخلصة كثيراً لهذه الدار، وتعتبر أنّ أناقتها من نجاحها، لهذا تختار جميع إطلالتها منها، وبمعنى آخر من تصميمها، وترتديها في مختلف المناسبات الرسميّة والكاجوال، وعلى السجادة الحمراء أيضاً. وأسلوبها في الموضة اليوم نستطيع وصفه بالبسيط وغير المتكلّف، كما بالبالغ الأناقة والرقيّ.

سنتركك الآن مع مجموعة من أجمل إطلالات Victoria Beckham بمناسبة عيدها الأربعين. شاهديها واخبرينا رأيك بها.

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