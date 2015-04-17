أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استمرار حرائق خزانات النفط فى مصفى بيجى

Google+ Print
استمرار حرائق خزانات النفط فى مصفى بيجى استمرار حرائق خزانات النفط فى مصفى بيجى
اعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الجمعة استمرار الحرائق فى خزانات النفط فى مصفى بيجى (200 كيلومتر شمال بغداد).

وقال المصدر لوكالة والانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "الحرائق مازالت مستمرة فى خزانات النفط فى مصفى بيجى الذى يسيطر تنظيم داعش على 25% من مساحة المصافى التى تضم معهد النفط ومنصات التحميل وخزانات النفط الخام والشركة العربية لكيماويات المنظفات".

وأضاف المصدر ان "القوات العراقية تواصل تقدمها ببطء باتجاه المصفى فيما تدور الان اشتباكات متقطعة عند الجهة الجنوبية للمصفى وماتزال سحب الدخان تغطى المناطق المحيطة ببيجى وصولا نحو مدينة تكريت التى تبعد 50 كيلومترا نحو الجنوب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365