استمرار حرائق خزانات النفط فى مصفى بيجى

اعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الجمعة استمرار الحرائق فى خزانات النفط فى مصفى بيجى (200 كيلومتر شمال بغداد).

وقال المصدر لوكالة والانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "الحرائق مازالت مستمرة فى خزانات النفط فى مصفى بيجى الذى يسيطر تنظيم داعش على 25% من مساحة المصافى التى تضم معهد النفط ومنصات التحميل وخزانات النفط الخام والشركة العربية لكيماويات المنظفات".

وأضاف المصدر ان "القوات العراقية تواصل تقدمها ببطء باتجاه المصفى فيما تدور الان اشتباكات متقطعة عند الجهة الجنوبية للمصفى وماتزال سحب الدخان تغطى المناطق المحيطة ببيجى وصولا نحو مدينة تكريت التى تبعد 50 كيلومترا نحو الجنوب".