مقتل 52 إرهابيا من تنظيم داعش فى "بيجى" شمالى العراق

حررت القوات العراقية المشتركة اليوم الجمعة مركز قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، وتتقدم باتجاه مصفى "بيجي" النفطية، مما أسفر عن مقتل 52 إرهابيا من تنظيم (داعش) خلال العمليات العسكرية المدعومة بطيران التحالف الدولى.

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية إن القوات المشتركة تتقدم نحو"بيجي" أكبر مصافى النفط بالعراق، التى تسلل إليها مسلحو داعش مؤكدة أن قوة حماية المصفى صدت اليوم هجوما جديدا لداعش الإرهابية أسفر عن مقتل 29 إرهابيا.

وأضافت أنه رغم إحباط قوة حماية مصفى "بيجي" شمال غربى مدينة تكريت للهجوم، إلا أن مسلحى داعش تمكنوا من إصابة 5 خزانات للنفط الخام اشتعلت فيها النيران .

وأشارت إلى أن 23 إرهابيا من داعش قتلوا اليوم نتيجة قصف جوى شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.. وقالت إن سلاح الجو العراقى وطيران التحالف الدولى قصفا مقارا لمسلحى داعش بقضاء بيجي، مما أسفر عن تدمير 7 مقار لداعش وإحراق 3 سيارات للإرهابيين.