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خطيب صوفيا فيرغارا السابق يتقدم بدعوى قضائية ضدها

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أكّدت مصادر صحفية أن خلافاً حاداً نشب بين النجمة الكولومبية العالمية Sofía Vergara وخطيبها السابق Nick Loeb الذي قرّر مقاضاتها أمام المحكمة المختصة.
وتقدّم Nick البالغ من العمر 39 عاماً بدعوى قضائية غريبة من نوعها ضد Vergara متهماً إياها بتحطيم البويضات الملقّحة اصطناعياً، التي ستمنحهما فتاة.
وجاء قرار Sofía هذا بعد انفصالهما عن بعضهما، ممّا أشعره بالاستياء والغضب الشديد، لأن من حقه أن يكون أباً ولا يوجد اتفاق مبرم بينهما يقضي بالتخلص من هذة البويضات الملقحة.
وأكد مصدر صحفي مقرّب من الثنائي أنّ Nick يدّعي أن Sofía هي المسؤولة عن هذا الانفصال، إذ كانت تتعدّى عليه بالركل واللكم والألفاظ البذيئة، بالرغم من أن السبب الرئيسي من رفعه الدعوى ضدها هو رغبته في إنجاب طفلة.
يشار إلى أن Sofía Vergara وخطيبها السابق اتفقا منذ عام 2013 على الإنجاب ولجآ إلى التلقيح الاصطناعي.

 

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