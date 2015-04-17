طيران تحالف "عاصفة الحزم" يستهدف القصر الجمهورى فى تعز

استهدف طيران قوات عاصفة الحزم اليوم الجمعة، القصر الجمهورى فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن .

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الطيران شن عدة غارات على القصر الجمهورى فى شارع القصر، والذى تتمركز به قوات موالية لجماعة الحوثيين، وقوات من الحرس الجمهوري، الموالى للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وأكدت المصادر أن المحافظة تشهد اليوم توترا أمنيا كبيرا فى ظل استمرار المواجهات المسلحة، ما بين قوات اللواء 35 الموالى للرئيس عبدربه منصور هادى، والقوات الموالية للحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن معظم شوارع تعز أغلقت، منها الطرق المؤدية الى مقر اللواء 35والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

يأتى هذا بالتزامن مع استمرار عملية عاصفة الحزم التى انطلقت فى السادس والعشرين من الشهر الماضى بقيادة السعودية بناء على طلب الرئيس هادى للتصدى لانقلاب الحوثيين الذين سيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

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