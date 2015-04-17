أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظة السويس تطالب بتحويل مقر الحزب الوطني إلى مقر للمجلس المحلي القادم

Google+ Print
محافظة السويس تطالب بتحويل مقر الحزب الوطني إلى مقر للمجلس المحلي القادم محافظة السويس تطالب بتحويل مقر الحزب الوطني إلى مقر للمجلس المحلي القادم


> كشف اللواء العربي السروي محافظ السويس أنه قام بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تحويل مقر الحزب الوطني المنحل الذى يتمتع بموقع متميز بالمحافظة بجوار مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن والديوان العام إلى مقر للمجلس المحلي الشعبي القادم.

وأضاف محافظ السويس فى تصريحات خاصة، أن هذا الطلب جاء نتيجة طبيعية بعد أن أصبح مقر المجلس المحلي مقر لجهاز التجميل والنظافة ، ويعد المكان الجديد المقترح كمجلس محلي هو الأكثر مناسبة وتأمين لوجوده بجوار منشآة حكومية وحيوية هامة ، وأنه حالة الموافقة على الطلب سيتم تطوير المقر ليكون جاهزا بشكل فني وتقني لهذا الأمر.

وتابع محافظ السويس أن مقر الحزب الوطني كما هو لم يتغير ولم يتم تخصيصه إلى أى جهة حكومية والجهة الوحيدة المسئولة عن التحكم فى مقرات الوطني وتحويلها إلى أى كيانات أخري من عدمه هو مجلس الوزراء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا