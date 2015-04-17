محافظة السويس تطالب بتحويل مقر الحزب الوطني إلى مقر للمجلس المحلي القادم



> كشف اللواء العربي السروي محافظ السويس أنه قام بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تحويل مقر الحزب الوطني المنحل الذى يتمتع بموقع متميز بالمحافظة بجوار مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن والديوان العام إلى مقر للمجلس المحلي الشعبي القادم.

وأضاف محافظ السويس فى تصريحات خاصة، أن هذا الطلب جاء نتيجة طبيعية بعد أن أصبح مقر المجلس المحلي مقر لجهاز التجميل والنظافة ، ويعد المكان الجديد المقترح كمجلس محلي هو الأكثر مناسبة وتأمين لوجوده بجوار منشآة حكومية وحيوية هامة ، وأنه حالة الموافقة على الطلب سيتم تطوير المقر ليكون جاهزا بشكل فني وتقني لهذا الأمر.

وتابع محافظ السويس أن مقر الحزب الوطني كما هو لم يتغير ولم يتم تخصيصه إلى أى جهة حكومية والجهة الوحيدة المسئولة عن التحكم فى مقرات الوطني وتحويلها إلى أى كيانات أخري من عدمه هو مجلس الوزراء.