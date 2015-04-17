تجار الأسماك بالسويس : أوضاع المحتجزين بالسودان سيئة وسننظم وقفة أمام السفارة

قال على الجنيدي رئيس جمعية تجار بائعي الأسماك بالسويس، إن أوضاع الصيادين المحتجزين على متن 3 مراكب صيد بالسودان منذ أكثر مأكثر من أسبوع بالسودان سيئة جدا ويتلقون معاملة غير أدمية وهو ما اكده الصيادين فى اتصالات هاتفيه مع اسرهم.

وأضاف الجنيدي فى تصريحات خاصة أن اسر الصيادين المحتجزين سينظمون وقفة أمام السفارة السودانية بالقاهرة يوم السبت القادم للمطالبة بالافراج عنهم وضد المعاملة السيئة لهم.

وناشد رئيس جمعية تجار بائعي الأسماك بالسويس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل والافراج عن المراكب المصرية الثلاثة التى احتجزتها السلطات البحرية السودانية وعلى متنها 106 صياد، كانوا في رحلة صيد بالبحر الاحمر، وقادتهم السلطات الي ميناء بورسودان الواقع على ساحل البحر الاحمر.

وتابع أن احتجاز الصيادين تم بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون الدولي ، موضحا أن المراكب كانت تسير فى المياه الاقليمية طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر ودول الجوار.

وأضاف أن الصيادن خرجوا بالمراكب الثلاثة من ميناء الاتكه فى السويس، فى رحلة صيد خارج خليج السويس، قاصدين ميناء برنيس بعد الحصول على تصاريح صيد لرحلة السروح بالبحر الاحمر.

وأوضح أن مراكب الصيد هي الاميرة مريم وعلى متنها 35 صيادا، والاميرة ملك وعلى متنها 35 صيادا، والهادي الرحمن وعلى متنها 36 صيادا، مناشدا الرئيس والخارجية المصرية بسرعة التدخل للافراج عن الصيادين المصريين المحتجزين.