مدير أمن المنيا يفتتح مركز أبوقرقاص ويطالب بحسن معاملة المواطنين

قام اللواء محمد صادق الهلباوى، اليوم، بافتتاح مركز شرطة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حيث قام مدير الأمن يرافقة اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية ، ومدير فرع الأمن العام ، ومديرى الأفرع ، وبعض القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا، بافتتاح مركز شرطة أبوقرقاص ، جنوب مجافظة المنيا ، والذى تعرض لاقتحام الجماعات الإرهابية ، خلال أعمال العنف والتى اندلعت بالمنيا، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

وقام مدير الأمن بتفقد النوبتجية وأماكن الحجز والسجن بالمركز، وعقد مدير الأمن اجتماعا مع الضباط والأفراد وطالبهم بمزيد من الجهد وحسن معاملة المواطنين وحثهم على التفاعل والتواصل مع المواطنين.



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