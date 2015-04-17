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ربة منزل تتهم عاملا بالتعدى جنسيا على طفلها 9 سنوات بشبرا الخيمة

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ربة منزل تتهم عاملا بالتعدى جنسيا على طفلها 9 سنوات بشبرا الخيمة ربة منزل تتهم عاملا بالتعدى جنسيا على طفلها 9 سنوات بشبرا الخيمة
اتهمت ربة منزل فى بلاغ رسمى بقسم ثان شبرا الخيمة عاملا بالتعدى جنسيًا على طفلها 9 سنوات، حيث قام بالتسلل إلى شقتها عقب خروجها لشراء بعض متطلبات المنزل وتعدى عليه.

تلقى العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من "عزة.ع" 37 سنة، وبصحبتها طفلها ويدعى "مسلم.م" 9 سنوات، تلميذ، واتهمت فى بلاغها "جمال.ع" 29 سنة، عامل، بالتعدى جنسيًا على طفلها المذكور داخل مسكنها. تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن فتوصلت التحريات إلى أن المتهم استغل فرصة خروجها من الشقة لشراء مستلزمات المنزل قام بالتسلل للشقة والتعدى على الطفل جنسيًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وتم ضبطه بمعرفه المقدم مصطفى لطفى رئيس المباحث، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم "9775" جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة "2015م"، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365